Kütahya Festivalinde Emet Belediyesince kiralanan stantlarda yöresel ürünlerin tanıtım ve satışı gerçekleştirildi.

Festival alanında Emet ekmeği, Emet pidesi, Emet Kebabı, Emet tarhanası, yerli üretim bal, helva ürünleri, Emet Doğanlar köyü patatesi, Tavacı domatesi ve Dereli dutu gibi yöreye has ürünler yerini aldı.

Festival alanında Ece Mumay konseri öncesi gençlere seslenen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Gazi Emet halkının tüm Kütahya’ya selam ve sevgilerini getirdiğini belirterek, "Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivalinin (EMFEST) finalini yaparak bugünde Kütahya’mızda Gazi Emet stantlarımızı açtık. Gazi Emet ilçesi bor ve termal başkentidir. Bor madeni ile ülkemize Kütahya’mıza en çok ihracat kazanımı sağlayan ilçedir. Dünyada iki, Türkiye’de ise sadece Emet te bulunan yosunlu havuzu ve termal zenginlikleri ile ünlüdür. Tüm ilçeleri ile birlikte Kütahya bir bütündür. Seneye EMFEST 6-14 Temmuz arası olup, Gazi Emet tüm gençlerimizi bu etkinlikler için Emet’e bekliyor, tüm organizasyonlarımız da gençlerimize soruyor birlikte hareket ediyoruz. Stantlarımızı gezerek Emet’imizin yöresel lezzetlerini yakından tanıyabilirsiniz “dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, konser sonunda sanatçı Ece Mumay’a Emet Belediyesince üretilen keçi peyniri, dokuma heybe takdim etti. Ayrıca festival alanında tüm esnaf ve vatandaşlara Cevizdere anıtlı flama dağıtıldı.