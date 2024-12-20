Kütahya’da, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğiyle gençleri afetlere hazırlamak ve AFAD gönüllüsü olmalarını teşvik etmek amacıyla Fatih Anadolu Lisesi’nde "Genç AKUB" ekibi kuruldu.

Proje kapsamında, okulun tarih öğretmeni ve aynı zamanda MEB AKUB üyesi olan Ferudun Yaramış liderliğinde kurulan ekip, ilk etkinliğini Kütahya Kent Ormanı’nda gerçekleştirdi. Genç AKUB ekibi, 6 kilometrelik doğa yürüyüşünün ardından kamp ateşi eşliğinde kahvaltı yaparak dayanışma ve ekip ruhunu pekiştirdi.

Genç AKUB ekibi, düzenli eğitimler ve saha çalışmalarıyla afetlere hazırlık konusunda bilinçlenmeyi hedefliyor. Bu çalışmalar, gençlerin hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilmeleri adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.