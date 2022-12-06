Kütahya’da hafta sonu gerçekleşen karşılaşmalarda bazı istenmeyen olaylar yaşandı. Gökler Belediyespor-Gediz Gençlikspor karşılaşması 90+1’de tatil edildi. Karşılaşmada bir futbolcunun kırmızı kart görmesi ve ardından kadın hakeme tokat atması sonucu maç tatil edildi. Olaylar, Gökler Belediyespor karşılaşmada 1-0 mağlup durumda iken yaşandı. Domaniç’te ise Sarıotspor-Özel İdare Spor karşılaşması vardı ve Sarıotspor 2-0 rakibine kendi sahasında yenildi. Ancak karşılaşma sonundan dönüş yolunda hakemlerin önünü kesen 5 kişilik taraftar grubu hakemleri darp etti. Hakemler şikayetçi oldu ve 5 kişi savcının tutuklanmaları talebi ile cezaevine gönderildi.Kütahya Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği Şubesi Başkanı Ahmet İlhan Aydın, son günlerde hakemlere yapılan saldırıları bir basın açıklaması ile kınadı.

Kütahya’da hafta sonu gerçekleşen karşılaşmalarda bazı istenmeyen olaylar yaşandı. Gökler Belediyespor-Gediz Gençlikspor karşılaşması 90+1’de tatil edildi. Karşılaşmada bir futbolcunun kırmızı kart görmesi ve ardından kadın hakeme tokat atması sonucu maç tatil edildi. Olaylar, Gökler Belediyespor karşılaşmada 1-0 mağlup durumda iken yaşandı. Domaniç’te ise Sarıotspor-Özel İdare Spor karşılaşması vardı ve Sarıotspor 2-0 rakibine kendi sahasında yenildi. Ancak karşılaşma sonundan dönüş yolunda hakemlerin önünü kesen 5 kişilik taraftar grubu hakemleri darp etti. Hakemler şikayetçi oldu ve 5 kişi savcının tutuklanmaları talebi ile cezaevine gönderildi.Kütahya Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği Şubesi Başkanı Ahmet İlhan Aydın, son günlerde hakemlere yapılan saldırıları bir basın açıklaması ile kınadı.