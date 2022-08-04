Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2022 yılı “Pembe Kod” tatbikatı gerçekleştirildi.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2022 yılı “Pembe Kod” tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastanede bebek ve çocuk kaçırma durumlarında kullanılan “Pembe Kod” olayları için yapılan tatbikat, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan’ın koordinasyonunda başarıyla gerçekleştirildi.

“Pembe Kod” tatbikatının güvenlik tedbirleri için önemli olduğunu belirten Başhekim Dr. Erarslan, “Hastanelerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek, riskleri en aza indirmek için gerçekleştirilen bu tatbikat öncelikle anne ve bebek güvenliğinin sağlanmasını amaçlıyor. Anne ve bebeklerin daha güvenli ortamlarda hizmet görebilmeleri ve acil durumlara hazırlıklı olunması açısından büyük önem taşıyan bu çalışmalar memnuniyetleri de beraberinde getiriyor” dedi.