Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemoterapi Ünitesi’nde, Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Aliustaoğlu ve ekibi tarafından moral ve motivasyon amaçlı planlanan müzik dinletisinin ikincisi gerçekleşti.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemoterapi Ünitesi’nde, Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Aliustaoğlu ve ekibi tarafından moral ve motivasyon amaçlı planlanan müzik dinletisinin ikincisi gerçekleşti.

Müzik dinletisinin programına Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Ceylan Özel ve hekim ve hemşireler katıldı.

Kütahya’nın tanınmış müzisyenlerinden Öncül Günyeli tarafından verilen müzik dinletisine, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı ve hastane personeli İsmail Barış katkı sağladı. Kemoterapi hastaları müziklere eşlik ederek hem eğlendi, hem tedavilerini aldı.

Kemoterapi ünitesinde müzik dinletisi gibi moral motivasyon etkinliklerinin devamlığını sağlamak istediklerini söyleyen Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, “Araştırmalarında gösterdiği üzere, müzik terapi bireyin korku ve kaygılarını azaltmaya, fiziksel sorunları azaltmaya yardımcı olmaktadır. Bireyin bu sayede yaşam kalitesi artmaktadır. Müzik terapi kanser hastalarını rahatlatarak, dikkatini başka yöne çekerek, endişeyi azaltıp, ruh halini iyileştirerek ağrı şiddetinde anlamlı azalmalar sağlamaktadır. Biz hastalarımızın morallerini yüksek tutmak, tedavilerini en iyi şekilde almalarını sağlamak amacıyla gereken neyse yapmaya çalışıyoruz. Başta Onkoloji Hekimimiz Prof. Dr. Mehmet Aliustaoğlu olmak üzere Kemoterapi Ekibimize, desteklerini esirgemeyen müzisyen ve sanatçılarımıza teşekkür eder, hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.