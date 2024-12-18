Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Uzmanı Dr. Ali İlter’in göreve başlamasıyla birlikte yeni bir Nefroloji Servisi açtı.

Bu gelişme ile Kütahya ilinde, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Şehir Hastanesi olmak üzere iki hastanede de nefroloji alanında yataklı sağlık hizmeti sunulmaya başlandı. Ayrıca, İç Hastalıkları (Dahiliye) Bölümünün yatak kapasitesi artırılarak 32 yatakla hizmet verirken, 12 yatak daha eklenerek 44 yatak kapasitesine ulaşıldı. Bu yeni düzenleme ile nefroloji bölümüyle birlikte hastanedeki yatak kapasitesi önemli ölçüde artırılmış oldu.

Dr. Ali İlter, nefroloji bölümünün böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgilendiğini belirtti. Nefroloji bölümünün, böbrek taşları, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek yetmezliği, böbrek nakli ve diyaliz gibi böbrek hastalıklarıyla ilgili tedavi süreçlerini yürüttüğünü söyledi.

Yeni Nefroloji Servisinin açılışı, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Akdemir, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Nurcan Edis, Nefroloji uzmanı, İç Hastalıkları uzman hekimleri, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarının katılımıyla yapılan kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.