Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yara bakım stant’ı kurularak, bilgilendirme yapıldı.

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara Bakımı Polikliniği Stoma ve Yara Bakım Hemşireleri Canan Bulut Ayaz, Emine Acar, Podolog Gülbahar Yetkin tarafından, hastane poliklinik katına stant kurularak hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarına yaralar ve ayak bakımı hakkında bilgi ve eğitim verilerek farkındalığın artırılması hedeflendi.

Stant’a, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Serkan Telli, Başhekim Yardımcıları Uz. Dr. Ahmed Arif Uzun, Uz. Dr. Oğuz Türker, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün, Müdür Yardımcıları, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ali Cihat Yıldırım, hastane hekimleri ve çalışanlar destek vererek insan vücudundaki yara ve bakımlarına dikkat çektiler.

Stant’da, ayak bakımı ile genel bilgiler, tırnak kesimi ve bakımı, ayak bakımı nasıl yapılır? Ayakkabılar ve ayakkabı seçimi, çoraplar, diyabetik hastalarda ayak bakımı ve yara bakım polikliniğinde verilen sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.