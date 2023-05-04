Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hekimlerinin, uluslararası eğitim vermeye devam ettikleri bildirildi.

Amerika, İspanya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’de birçok kongrelere katılıp, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tiroit nodülü ve paratiroit adenomu bulunan hastalara uyguladıkları girişimsel radyoloji tedavileriyle yurtdışından dikkatleri çeken, Doç. Dr. Mehmet Korkmaz ve Doç. Dr. Furkan Ertürk Urfalı; bu defa Tayland’dan gelen, Başkent Bangkok Siriraj Hastanesinde görevli Girişimsel Radyoloji Uzmanları Dr. Satit Rojwatcharapıbarn ve Dr. Somrach Thamtorawat ile Ms. Suthida Kanwong ‘a hastanede eğitim vererek deneyimlerini paylaştı.

“Girişimsel radyoloji yöntemleri yurt dışından tıp uzmanlarının da ilgisini çekiyor”

Türkiye’deki bazı sağlık kuruluşlarında kesi olmadan ameliyatsız çözümler üretilerek hastaların kısa sürede şifa bulmasına imkan sağlayan girişimsel radyoloji yöntemleri yurt dışından tıp uzmanlarının da ilgisini çektiğin söyleyen Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, “ Bundan önce bilgilerimizi Çin, Mısır ve yine Tayland’ın başka hastanelerinde görevli meslektaşlarımıza aktardık. Burada yaptığımız işlemleri katıldığımız yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde sunarak bilgilerimizi ve tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Taylad’dan gelen hekim arkadaşlarımıza, hastalarımızın hem tedavisini yapıp, hem de teorik sunumlarımızla bilgilerimizi birebir aktardık. Buradaki diğer meslektaşım Doç. Dr. Furkan Ertürk Urfalı ile birlikte bu işlemi nasıl yaptığımızı gösterdik. İşlem sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini, işlem sonrası takibin nasıl olması gerektiğiyle ilgili sunum yaptık” dedi.

“Ablasyon (yakma) tedavilerini başarıyla gerçekleştirmekteyiz”

Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, “ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji olarak, tiroit ve paratiroit ablasyon dışında, karaciğer-böbrek akciğer tümörlerinde ablasyon tedavisi ve iyi huylu meme lezyonu, miyom gibi ablasyon (yakma) tedavilerini başarıyla gerçekleştirmekteyiz. Ünitemizin geniş ve ferah bir yere taşınarak, işlemlerimizin daha verimli olmasında ve hastalarımızın konforunun daha iyi olmasına imkan sağlayan Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan ve desteklerini esirgemeyen Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.