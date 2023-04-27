Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik görevine atanan Dr. Öğr. Üyesi Serkan Telli, görevi vekaleten yürüten Uz. Dr. Mustafa Yılmaz’dan devraldı.

Hastane yönetiminin katılımı ve başarı temennileriyle devam eden devir teslim töreninde Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Serkan Telli’ye “Hayırlı olsun” dileklerinde bulunarak kendisine çiçek takdim etti.

Uz. Dr. Mustafa Yılmaz’ın Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcılığı’na atanması nedeniyle kendisine hastaneye vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.