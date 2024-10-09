Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan (SHMYO) Öğr. Gör. Dr. Melike Pehlivan, onkoloji alanında büyük öneme sahip olan 2024 Avrupa Klinik Onkoloji Derneği (ESMO) Kongresi’nde üniversitemizi temsil etti.

Barselona’da gerçekleştirilen kongrede Dr. Pehlivan, meme kanseri hastalarına yönelik yaptığı çalışmayı sözel bildiri olarak sundu. Sunumunda, modifiye radikal mastektomi geçiren meme kanseri hastalarına yönelik bilinçli farkındalık temelli yoga ve meditasyon programlarının, stres, benlik saygısı, beden imajı ve cinsel uyum üzerindeki olumlu etkilerini paylaştı.

ESMO 2024 Kongresi, 149 ülkeden 34 bin katılımcı ile dünyanın önde gelen bilim insanlarını bir araya getirdi.