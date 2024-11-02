Kütahya’da Enne Barajı ve Tabiat Parkı, sonbaharın son günlerinde ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Parkın doğal zenginliği, sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına bürünen ağaçlarla adeta görsel bir şölen haline geldi. Piknik ve gezi amacıyla bölgeye gelenler, şehir stresinden uzaklaşarak ormanla iç içe vakit geçiriyor ve kartpostallık manzaraların tadını çıkarıyor. Ayrıca barajda yüzen ördek ve su kuşları, ziyaretçilere farklı bir seyir keyfi sunuyor.

Parkın işletmecisi Zafer Alat, Enne Barajı ve Tabiat Parkı’nın sonbaharla birlikte bambaşka bir güzelliğe kavuştuğunu ifade etti.

Alat, “Ağaçlardan dökülen yapraklar ve çevredeki renk cümbüşüyle oluşan manzara gerçekten büyüleyici” dedi.

Havadan çekilen görüntüler parkın bu eşsiz güzelliğini gözler önüne serdi.