Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, en fazla ormanlık alana sahip şehirlerarasında Kütahya 5’inci sırada yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre 2015 yılı itibariyle Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı. Bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise yüzde 43. Verilere göre, Türkiye sınırları içinde en fazla ormanlık alana sahip 81 il arasında Kütahya 5’inci il konumunda.

Türkiye’deki en verimli ormana sahip illerin arasında 646.552 bin hektar ormanlık alan ile 5’inci sırada yer alan Kütahya, aynı zamanda genel alanının yüzde 56,5 sının orman alanı olması ile de 81 il arasında 9.cu sırada kendini gösteriyor.

Konuyla ilgili Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölge Müdürlüğümüz tarafından ekonomik, ekolojik ve sosyokültürel açıdan büyük öneme sahip olan ormanlar için büyük uğraşlar verilirken, sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için çalışmalar hızla devam etmektedir. Paha biçilemeyen tabii kaynak olan ormanlarımızı korumak, artırılmasına katkı sağlamak ve yarınlara en sağlıklı şekilde taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.