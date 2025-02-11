Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen trafik bilgilendirme faaliyetlerinde 3 bin 750 öğrenci ve vatandaşa geniş çaplı eğitimler verildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde il merkezindeki çeşitli okulların spor salonlarında kurulan Seyyar Çocuk Trafik Eğitim Parkında bin 100 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi. "Trafik Dedektifleri" isimli proje çerçevesinde anaokulu, ortaokul ve liselerde bin 600 öğrenci trafik konusunda bilinçlendirildi. Öğrenci taşımacılığı yapan sürücüler ve rehber personele servis taşıma kuralları anlatıldı. "Kaza Geliyorum Der" isimli proje çerçevesinde Fatih Sultan Mehmet Camii’nde 100 vatandaş trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi. Şehirlerarası otobüs terminali ve taksi duraklarında otobüs ve taksi şoförleri ile yaklaşık 800 yolcuya emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Bir AVM’de "Trafik Soruyor" isimli proje çerçevesinde açılan bilgilendirme standında 150 vatandaş trafik güvenliği konusunda bilinçlendirildi. Cadde ve sokaklarda emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımının önemi birçok sürücü ve yolcuya aktarıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce, trafik güvenliği konusundaki bilinçlendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.