Kütahya’nın önemli eğitim kurumlarından biri olan Müftülük Emir Sultan Kur’an Kursu, artan talebe yanıt verebilmek amacıyla kapasitesini artırmayı hedefliyor. Emir Sultan Camii ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Tuğral, ek bina inşaatı için gerekli izinlerin alınması sürecinde karşılaştıkları engellerin aşılması konusunda yetkililerden ve kamuoyundan destek beklediklerini açıkladı.

2011 yılında kurulan dernek, beş yıllık yoğun bir çalışmanın ardından Emir Sultan Kur’an Kursu’nun inşaatını tamamladı ve 2017 yılında Kütahya İl Müftülüğüne devretti. O günden bu yana birçok hafız yetiştiren kurs, her yıl düzenlenen hafızlık icazet törenleriyle dikkat çekiyor. Kurs öğrencileri arasından il birincileri ve hatta Türkiye birincileri çıkarken, Emir Sultan Kur’an Kursu ülke çapında tanınan bir eğitim yuvası haline geldi. Şu an 100 öğrencinin yatılı olarak eğitim gördüğü Kur’an kursu, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı" kapsamında Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ile iş birliği içinde çalışıyor. Böylece öğrenciler hem hafızlık eğitimi alıyor hem de örgün eğitimlerine devam edebiliyor. Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanlığının önem verdiği 4-6 yaş Kur’an kursu da faaliyete geçirilerek, 50’den fazla çocuğa eğitim imkânı sunuluyor.

"Ek bina projesi engelleniyor"

Emir Sultan Camii ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Tuğral, mevcut kapasitenin yetersiz kaldığını ve birçok öğrencinin geri çevrilmek zorunda kaldığını belirterek, yeni bir ek bina yapımı için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Binanın hemen yanında bulunan arsanın tahsisinin tamamlandığını, yeni bina ile kapasitenin yüzde 50 artırılmasınin hedeflendiği belirten Tuğral, ancak geçmiş dönemlerde çeşitli gerekçelerle inşaat izinlerinin geciktirildiğini öne sürdü. Tuğral, bugün de mahallede bazı kişilerin yanlış yönlendirmelerle ek bina projesini engellemeye çalıştığını dile getirdi. Tuğral, "Öne sürülen tüm bahanelerin gereği yerine getirildi. Ancak bazı kişilerin asılsız iddialarıyla süreç tekrar engellenmek isteniyor. Emir Sultan Kur’an Kursu’na ek bina yaparak hafızlık yapmak isteyen daha fazla öğrencimizin kabul edilmesini sağlamayı amaçlıyoruz" diyerek Kütahya Valisi, Belediye Başkanı, şehir yöneticileri ve halktan destek beklediklerini belirtti.

Ahmet Tuğral, "Hızla bozulan genç nesle karşı bu pırıl pırıl hafızlarımızın sayısını artırmak ve onları daha donanımlı yetiştirmek istiyoruz. Gelin bize destek olun ve bu işi birlikte başaralım" dedi.