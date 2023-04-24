Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy’de vatandaşlar, geleneksel yağmur duasında bir araya geldi.

Yeniceköy’de gerçekleştirilen yağmur duasında yaklaşık bin 500 kişiye yemek ikram edildi. Nisan ayının yağışlı geçtiği yörede yazın da bol yağışlı geçmesi için köy camiinde Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından geleneksel yağmur duası yapıldı.

2014 yılında başladıkları geleneksel yağmur duası etkinliğine pandemiden dolayı verdikleri iki yıl aradan sonra bu yıl tekrar gerçekleştirdiklerini söyleyen Köy Muhtarı Akın Gürkan, ”Köy halkından oluşan 3 kişilik ekip tarafından hayırseverlerden toplanan yardımlarla yaklaşık bin 500 kişiye düğün salonunda çorba, tas kebap, pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Daha sonra köy camimizde Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından yağmur duası yapıldı. Allah dualarımızı kabul etsin. Bu organizasyonda bizlere yardımcı olan tertip komitesine, gençlerimize ve hayırsever halkımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.