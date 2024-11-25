Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde yapılan maden sondajları sonucu ortaya çıkan jeotermal suyun bölge ekonomisine kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirdi.

Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mücahit Eracar ve İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası yapılan açıklamada, "Eğrigöz köyümüzde bulunan jeotermal suyun, kültür turizmi ve jeotermal sera gibi projelerde kullanılarak Emet ve Eğrigöz ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor. Bu kaynakların doğru ve sürdürülebilir şekilde kullanılması, çevresel etkilerin en aza indirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Drakula ile özdeşleşen tarihi Eğrigöz Kalesi ve İkitaş Kanyonu ile turizm açısından ön plana çıkan Eğrigöz, termal potansiyelini de kazanarak önemli bir turizm bölgesi olma yolunda ilerliyor. Ayrıca jeotermal sera projeleri sayesinde Organize Sanayi Bölgesi’ne dönüştürülme potansiyeline sahip. Bu projelerin bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından taşımaktadır" denildi.