Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) 2023-2024 akademik yılı törenle başladı.

Akademik yılı açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, DPÜ’nün Türkiye’nin en köklü ve saygın üniversitelerinden biri olduğunu ifade etti.

Kızıltoprak, "Üniversitemiz, 2023 yılı itibarıyla 11 fakülte, 1 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 1 enstitü ve birçok araştırma merkezi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri yakından takip ederek, öğrencilerine kaliteli eğitim sunmak ve araştırma faaliyetlerini geliştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Sizlere Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin gelecek projeleri hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Üniversitemizin mevcut durumunu ve hedeflerini göz önünde bulundurarak üniversitemizin gelecek projelerini şu şekilde sıralamak mümkündür; Araştırma odaklı, akademik, sportif ve sanatsal bir kültür oluşturarak, araştırma altyapısını güçlendirmek ve insan kaynağını geliştirerek ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda gerekli bilimsel projeleri yaşam geçirmek ve aynı zamanda dijitalleşme fikrinde güçlü çalışmalar yapmayı önceliyoruz. Üniversitemiz olarak, uluslararasılaşmayı artırmak için yurt dışı üniversiteler ile ortak programlar geliştirmek, öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılmak ve uluslararası araştırma projelerine dahil olmak gibi çalışmaları hedefliyoruz. Küresel ölçeğin yanında bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı da çok önemli görüyoruz. Üniversitemiz bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak için bölgenin ihtiyaçlarına yönelik araştırma projeleri yürütmek, girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerini desteklemek ve bölgesel iş birliği ağlarına katılmak gibi çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

Kızıltoprak, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının bütün öğrencilere, öğretim elemanlarına ve Türkiye’ye başarı, mutluluk ve hayırlar getirmesi temennisiyle sözlerini tamamladı.

Törende Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahyalı iş insanı Nafi Güral ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanı, YÖK İlme ve Talebeye Hizmet Ödülü Sahibi Prof. Dr. Salih Tuğ da birer konuşma yaptı.

Yeni akademik yılın ilk dersi Prof. Dr. Nurhan Atasoy tarafından verildi.