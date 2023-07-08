Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) 2022-2023 eğitim-öğretim yılı mezunları için tören düzenlendi.

DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesinde düzenlenen törene Vali Ali Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, STK temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve öğrenci yakınları katıldı.

DPÜ’den bu yıl 2 bin 952’si önlisans, 3 bin 554’ü lisans olmak üzere toplam 6 bin 506 öğrencinin mezun olduğu belirtildi.

Törende konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, "Türkiye, köklü geçmişi ve zengin kültür mirasıyla binlerce yıllık bir tarihe sahiptir. Bu topraklarda yaşayan aziz milletimiz; tarih boyunca büyük badireler atlattı, zorluklarla mücadele etti ve nice zaferlere imza attı. Bu nedenle, Türkiye’nin geleceği üzerine düşünürken kendi değerlerimizi temel alarak ilerlememiz gerektiğini görmek önemlidir. Milletimizin sahip olduğu değerlerin başında vatan sevgisi, bayrak sevgisi, yüce dinimiz İslam’a ve kitabımız Kur’an-ı Kerim’e olan bağlılık ve derin hürmet; bağımsızlık, adalet, hoşgörü, birlik ve beraberliğe verdiğimiz önem gelmektedir. Hepimizin bildiği gibi dinimiz; sevgi, hoşgörü, adalet ve paylaşma gibi evrensel değerleri içinde barındırır. Bu değerleri hayatınızın merkezine yerleştirerek, insanlıkla olan ilişkilerinizi güçlendirebilir, toplumda daha adil ve hoşgörülü bir ortamın oluşmasına katkıda bulunabiliriz. Asli değerlerimizin egemen olduğu böyle bir atmosfere, hepimiz gibi tüm dünyanın ihtiyacı var.Türkiye, tarih boyunca ve yakın tarihimizde yaşan 15 Temmuz Hain kalkışmasında çeşitli zorluklarla karşılaşmış ancak yukarıda saydığım değerlerine sıkı sıkıya sarılarak ayakta kalmayı başarmıştır. Sizler, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek bireyler olarak bu değerlere sahip çıkmanız ve yurtseverlik duygusunu içselleştirmeniz büyük önem taşır. Ülkemizin kalkınması, güçlenmesi ve ilerlemesi için milli birlik ve beraberliği korumalı, farklılıklara saygı göstermeli ve ortak hedefler etrafında bir araya gelmeliyiz.Önümüzdeki yüzyılda, yani Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizi daha da ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Çağın gereklerine uygun bilgi ve birikiminizle donanmış olarak, değerlerimizi özümsemiş ve vizyon sahibi birer lider olarak geleceğin sorumluluğunu üstleneceksiniz. Sizlerin, dini ve milli değerlerimizle uyumlu bir şekilde, adil, özgür ve müreffeh bir Türkiye için çalışacağınıza inancım tamdır. Bugün olduğu gibi gelecekte de başarılı olmak ve bunları katlayarak arttırmak için dini ve milli değerlerimizi rehber almanızı, bunları bilimsel ve teknolojik gelişmelerle harmanlayarak ülkemizi daha da ileriye taşımanızı diliyorum. Ülkemizin sahip olduğu eşsiz potansiyeli yerli yerince kullanarak, Aziz Milletimizin ideallerini gerçekleştirmek için gereken güce ve yeteneğe sahip olduğunuza inancım tamdır. Mezuniyet, yeni bir başlangıçtır ve artık sizler, farklı alanlarda çalışarak, toplumunuzun ve ülkenizin ihtiyaçlarına cevap vereceksiniz. Ancak unutmayın ki başarı, sadece bireysel hedeflerinizi gerçekleştirmekle sınırlı değildir. Toplumunuz için de değer üretmek, insanlara katkıda bulunmak, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak da büyük önem taşır. Sizlere bir öğüt vermek istiyorum: Öğrendiklerinizi sürekli geliştirmeye devam edin, kendinizi yenileyin ve bilginizi başkalarıyla paylaşmaktan çekinmeyin. İnancınızı güçlendirin, değerlerinizi koruyun ve Türkiye’nin büyümesi için gayret gösterin. Bu şekilde, sizlerin yetiştiği bir ülke olarak, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Hepinizi tebrik ediyor, bundan sonraki hayat yolculuğunuzda başarılar diliyorum" diye konuştu.

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren yedi öğrencimizin de anıldığı mezuniyet töreninin başarı belgeleri takdimi bölümünde lisansüstü, lisans ve ön lisans programlarında en iyi not ortalamasını elde eden ve öğrenim süresinden önce mezuniyet elde eden öğrencilerimizin plaket ve teşekkür belgeleri, protokol üyeleri ve dekanlar tarafından verildi.

Tüm akademik birimlerimden not ortalamasına göre başarılı olan öğrencilerimize başarı belgelerinin sunumundan sonra tüm öğrencilerimiz sahnenin önüne davet edildi ve geri sayımın ardından öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini şarkılar, fotoğraflar ve canlı videolar eşliğinde kutladılar.

Mezuniyet töreni, geleneksel mezuniyet pilavı ikramı ile sona erdi.