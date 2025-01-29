Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve eşi Amine Tuğ Kızıltoprak, Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi’ni ziyaret etti. Sanata ve sanatçılara verdiği destekle bilinen Rektör Kızıltoprak’ın ziyareti, merkezde bulunan sanatçılar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Ziyaret kapsamında sanatçılarla bir araya gelen Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, sanatsal çalışmalar hakkında bilgi aldı ve sanatın toplum için önemine vurgu yaptı. Sanatçılar, her zaman yanlarında olan ve desteklerini esirgemeyen Rektör Kızıltoprak’a teşekkür etti.

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Ressam Sebahat Sarıoğlu, bu verimli buluşma için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sanata ve sanatçıya değer veren Rektörümüz ve eşine teşekkür ederiz. Destekleri bizim için çok kıymetli” dedi.

Ziyarette sanatçılar Aynur Kinkav, Eyüp Işal, Esat Anık, Metin Tunca, Tevfik Solmaz, Ali Kaya, Ayşe Ayşe, Özlem Zeyrek Özçay, Halime Tutuş, Seval Gedik Beydüz, Akif Ören, İsa Kahraman, İsa Han, Seyhan Ekiztaş, Fatma Pat, Ertuğrul Çay, Mehmet Yılmaz, Halil Gökkuş, Hakime Gülsoy, Oğuz Türker, Yusuf Ziya Beydüz, Selime Pehlivan, Selda Ünveren ve Mücahit Dinç yer aldı.

Sanatçılar, Kütahya’da sanata verilen değerin artarak devam etmesini temenni ettiklerini belirterek, bu tür ziyaretlerin kendileri için ilham verici olduğunu ifade etti.