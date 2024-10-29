Üniversitelerin 2024-2025 yılı akademik performanslarının değerlendirildiği sıralamada, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) bir önceki yıla göre 22 basamak gerileyerek 121. sırada yer aldığı belirtildi.

“Dumlupınar Büyük Zafer” Animasyon Filmi’nin galası Kütahya’da gerçekleştirildi “Dumlupınar Büyük Zafer” Animasyon Filmi’nin galası Kütahya’da gerçekleştirildi

URAP 2024-2025 Türkiye sıralamasında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), bir önceki yıla göre 22 basamak gerileyerek 121. sırada yer aldı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesindeki 1 enstitü, 11 fakülte, 1 yüksekokul ve 14 meslek yüksekokulunda 44 bin 78 öğrencisi bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: iha