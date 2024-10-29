Üniversitelerin 2024-2025 yılı akademik performanslarının değerlendirildiği sıralamada, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) bir önceki yıla göre 22 basamak gerileyerek 121. sırada yer aldığı belirtildi.

URAP 2024-2025 Türkiye sıralamasında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), bir önceki yıla göre 22 basamak gerileyerek 121. sırada yer aldı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesindeki 1 enstitü, 11 fakülte, 1 yüksekokul ve 14 meslek yüksekokulunda 44 bin 78 öğrencisi bulunduğu kaydedildi.