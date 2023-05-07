Dumlupınar Stadyumu’nda oynanan Belediye Kütahyaspor-Eskişehirspor maçına Togg otomobili damga vurdu.

Dumlupınar Stadyumu’nda oynanan Belediye Kütahyaspor-Eskişehirspor maçına Togg getirildi. Kütahyalı vatandaşlar gün boyu TOGG otomobiline yoğun ilgi gösterdi ve fotoğraf çektirdi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, yaptığı açıklamada, "Maçı 1-0 üstünlükle tamamlayan Kütahya sporumuzu tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz. Taraftarlarımız hem galibiyet, hem de yerli ve milli otomobilimiz Togg’u yakından görmenin heyecanını yaşadı" diye konuştu.