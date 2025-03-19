Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, Domaniç-İnegöl karayolunun bin 500 rakımlı Koca Yayla Geçidi’nde kar yağışı ve buzlanma, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Gün içinde iki tırın kaydığı ve bir aracın kontrolden çıktığı virajda, zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Öğle saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, yolda buzlanmaya neden oldu.

Karayolları ekipleri yolun açık kalması için aralıksız çalışma yürütürken, yetkililer bölgeyi kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.