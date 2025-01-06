Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce (DKMP) yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışması çerçevesinde kızıl geyikler için dağlara 900 kilogram yonca balyası bırakıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” DKMP Kütahya Şefliğimiz tarafından ilimizde Aralık ayında yaşanan kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışması yapıldı. Özellikle Kütahya Merkez Türkmenbaba Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda bulunan kızıl geyiklerin aç kalmaması için karla kaplı olan dağlara toplamda 900 kilogram bırakıldı” ifadelerine yere verildi.