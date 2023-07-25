Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kütahya Şube Müdürlüğünce Domaniç Topuk Yaylası Tabiat Parkında alan tanıtımı ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Konuyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlük olarak ilimiz sorumluluk sahalarından olan Domaniç Topuk Yaylası Tabiat Parkında Tavşanlı ilçe Kızılay Derneği Başkanı Mümtaz Serdaroğlu, 22 dernek üyesi ve Tavşanlı DKMP şefi Zeynep Aksu’nun katılımı ile birlikte alan tanıtımı ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenlenmiştir. Etkinliğe Şube Müdürlüğü çalışanları ile birlikte toplamda 27 kişinin katılımı sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.