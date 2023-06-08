Geçen yıl hizmet vermeye başlayan Kütahya Merkez Demirciören Köy Yaşam Merkezi’nde açılan ve 19 kursiyerin yararlandığı dikiş-nakış kursunda üretilen el emeği ürünler sergilenmeye başlandı.

Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Oğuzhan Yıldız katıldı. Açılış sonrası sergiyi gezen Müdür Hasan Başyiğit ürünleri inceledi.

Kurs hakkında Usta Öğretici Hülya Üstünbaşak’tan bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, köy yaşam merkezinin faaliyete geçmesinde, eserlerin hazırlanmasında ve sergilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Müdür Başyiğit, kursu tamamlayarak belge almaya hak kazanan 8 kursiyere belgelerini teslim etti ve hayırlı olmasını diledi. Başyiğit, Köy Yaşam Merkezlerinin köylerde yaşayanlar için çok faydalı olduğunu belirterek, tüm vatandaşların bu imkandan yararlanması gerektiğini, bu nedenle vatandaşları Köy Yaşam Merkezlerinde açılan kurslara davet etti.