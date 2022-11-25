Kütahya’nın simge yapılarından Çinili Cami’nin güçlendirilmesi projesinde yapılacak uygulamalara ilişkin son ayrıntılar Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü ve Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun düzenlediği toplantıda karara bağlandı.

Kütahya’nın simge yapılarından Çinili Cami’nin güçlendirilmesi projesinde yapılacak uygulamalara ilişkin son ayrıntılar Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü ve Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun düzenlediği toplantıda karara bağlandı.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın daveti üzerine Rektörlük makamında Çinili Cami için düzenlenen toplantıya, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, kurul üyelerinden Mimar M. Kutyar Özer, Mimar Bahadır Dikmen, Şehir Plancısı Fatih Eren, Sanat Tarihçisi Hakan Aktaş, Kurul Müdürü Mehmet Ali Karakaya ve İnşaat Mühendisi Onurcan Berk katıldı. Toplantıda üniversiteyi Rektör ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, Genel Sekreter Yusuf Çetin ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı personeli temsil etti.

"Çinili Camiye yapılacak işlemler konusunda uzlaşma sağlandı”

Rektörlükten konuyla ilgili yapılan açıklamada, Çinili Camiye yapılacak işlemler konusunda uzlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada,” Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onayları tamamlanan Çinili Cami Güçlendirme ve Restorasyon Projelerinin uygulama ayrıntılarının belirlenmesi için yapılan toplantıda gelinen durum konuşularak ihale sürecinin son aşamasına gelindi. Kütahya’mızın en önemli simgelerinden biri olan ve mülkiyeti Üniversitemize ait olan, Merhum Ressam, Neyzen ve Minyatür Sanatçısı Ahmet Yakupoğlu’nun 1973 yılında yaptırdığı Çinili Cami ile birlikte çevresinde bulunan ve cami ile bütünlük sağlayan yapıların korunacağı, cami iç ve dış kısımlarında bulunan çinilerin, cami bahçesinde bulunan şadırvanın hassas bir şekilde korunmaya alınacağı konuları tartışıldı. Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri ile Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı personelleri arasında projelerde ve uygulama aşamasında yapılacaklar konusunda uzlaşmaya varıldı. Ayrıca Çinili Cami ihale süreci çalışmalarında son ayrıntılar da ele alındı” ifadelerine yer verildi.

Toplantıda söz alan Prof. Dr. Cengiz Işık, uzun bir sürecin sonuna yaklaşıldığını, Çinili Cami’nin güçlendirilmesi ve restorasyonunun tamamlanacak olması ve yapım aşaması için ihale sürecine geçilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Kazım Uysal ve onun nezdinde emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

“Kamuoyunu yanlış bilgilendiren kişilere itibar etmeyin”

Kamuoyunu yanlış bilgilendiren kişilere itibar etmemesi gerektiğinin altını çizen Rektör Kazım Uysal, toplantı sonucunda Çinili Cami ve çevresindeki ağaçlar ile şadırvan, ihata duvarı ve benzeri yapılarla ile ilgili yapılacak çalışmalarının kesinleştiğini belirterek, katılımlarından ve desteklerinden dolayı Prof. Dr. Işık ve kurul üyelerine teşekkür etti. Rektör Uysal, yakında ihaleye çıkacaklarını ve bu süreçte kamuoyunu yanlış bilgilendiren, süreci bilmeden konuşan kişilere de itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Uysal ve Prof. Dr. Işık toplantının sonunda, Çinili Cami’nin aslına uygun bir şekilde korunarak güçlendirme ve restorasyon işlemleri neticesinde ibadete açılması için hiçbir desteği esirgemeyen Kütahya Valisi Ali Çelik’in bu sürecin şekillenmesinde en büyük pay sahibi olduğunu ifade ederek Vali Çelik’e teşekkürlerini sundular.