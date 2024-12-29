Kütahya Çiniciler Çarşısı’nda sahte para kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), kısa sürede olay yerine ulaştı. İhbar üzerine yapılan çevre araştırmasında eşkale uygun iki şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Yapılan incelemede şüpheli mali müşavir H.B.’nin (46) bir adet suç kaydı, diğer şüpheli elektrik mühendisi E.B.’nin (48) ise suç kaydının bulunmadığı belirlendi. E.B.’nin üzerinde yapılan aramada, 4 adet sahte 200 TL banknot ele geçirildi.

Şüpheliler, gerekli işlemler için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.