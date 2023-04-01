Kütahya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf Çocuk Gelişimi öğrencileri Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde, KÜTSO Anaokulu özel eğitim sınıfları için palyaço dans gösterisi sergilediler.

Kütahya Gençlik ve Spor Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrenciler gönüllerince oynadılar, eğlenceli anlar yaşadılar. Okul Müdürü Fazlı Karabulut, etkinliğe katkıda bulunan KÜTSO Anaokulu yönetici ve öğretmenleri ile Kütahya Gençlik ve Spor Merkezî yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti. Müdür Karabulut, “ Etkinliğe emeği geçen okulumuz öğrencilerine ve alan öğretmenlerimiz Zerrin Cengiz ile Merve Özkul’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.