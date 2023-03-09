Kütahya Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde şiir konusunun daha iyi pekiştirilmesi ve öğrencilerin kendini ifade etmesi, hitabet gücünü ortaya çıkararak güçlendirmesi amacıyla “En güzel şiiri ben okurum” isimli şiir yarışması düzenlendi.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi konusu olan şiir konusunun daha iyi pekiştirilmesi ve öğrencilerin kendini ifade etmesi, hitabet gücünü ortaya çıkararak güçlendirmesi amacıyla yapılan etkinlikte, öğrenciler öncelikle kendileri sevdikleri şiirleri seçtiler. Vurgu ve tonlama, jest-mimik kullanma, telaffuz, konuya hâkimiyet gibi kriterlere göre öncesinden hazırlık yapan öğrenciler kendi seçtikleri uygun fon müziği ile şiiri bütünleştirerek sahnede jüri ve seyirciler önünde performanslarını sergilediler. Jüri üyeleri öğrencileri değerlendirme formuna göre değerlendirdiler ve en iyi sunum yapan öğrenciyi seçtiler. Birinci olan öğrenci Hayrunnisa Kocaman ödüllendirildi.

Yapılan etkinlik sayesinde hem yarışan öğrencilerin, hem de seyirci olarak katılım sağlayan öğrencilerin şiir konusunu örneklendirme ve şiir okuma, hitabet alanlarında yaparak yaşayarak öğrenme imkanı sağlandığı belirtildi.

Okul Müdürü Fazlı Karabulut yarışmayı düzenleyen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Serap Aygün’e ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti.