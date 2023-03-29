Kütahya Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi konusu olan münazaranın daha iyi pekiştirilmesi ve öğrencilerin kendini ifade etmesi, hitabet gücünü ortaya çıkararak güçlendirmesi amacıyla serbest münazara yarışması yapıldı.

Edebiyat öğretmenleri Serap Aygün, Havva Akçay, Sema Şahbaz ve Mutlu Akteke önderliğinde okulun salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler seçtikleri bir konuda vurgu ve tonlama, jest-mimik kullanma, telaffuz, konuya hakimiyet gibi kriterlere göre öncesinden hazırlık yaptılar. Kendi seçtikleri uygun içerikler ile sahnede jüri ve seyirciler önünde sunumlarını gerçekleştirdiler. Jüri üyeleri performanslarını sergileyen öğrencileri değerlendirme formuna göre değerlendirerek iyi sunum yapan sınıfın öğrencilerini seçtiler. Etkinlik sonunda birinci olan 11/F sınıfı öğrencileri ödüllendirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Fazlı Karabulut, “Okulumuzda yapılan serbest münazara yarışmasında hem yarışan öğrenciler, hem de seyirci olarak katılım sağlayan öğrenciler münazara konusunu örneklendirme ve sunum yapma, hitabet alanlarında yaparak yaşayarak öğrenme sağlamışlardır. Bu etkinlik ile kalıcı öğrenmenin yanı sıra öğrencilerin kendilerini ifade etme güçlerinin olumlu yönde geliştirmelerine imkan sağlanmıştır” dedi.