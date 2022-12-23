Kütahya’da ilk kez düzenlenen etkinlikte öğrenciler roman kahramanları gibi giyinerek kahramanlara yeniden hayat verdiler. Kitap okumanın öneminin de vurgulandığı etkinlikte öğretmen ve öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Kütahya Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri ve öğrenciler tarafından,” Roman Kahramanları Günü” etkinliği gerçekleştirildi.

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