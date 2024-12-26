Kütahya Belediyespor, U16 Erkek Basketbol İl Şampiyonası’nda sergilediği üstün performansla şehrin gururu oldu. Turnuvaya iki takımla katılan kulüp, azmi ve başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

U16 Basketbol B Takımı, finaldeki etkileyici oyunuyla il şampiyonu olurken, U16 Basketbol A Takımı turnuvayı üçüncülükle tamamladı. Bu önemli başarılarla Kütahya Belediyespor, şehrin spor alanındaki gücünü bir kez daha gösterdi.

Şampiyonluk kupasını kazanan U16 Basketbol B Takımı, Kütahya’yı temsilen 18-20 Şubat 2024 tarihlerinde Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından belirlenecek bir ilde düzenlenecek Bölge Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.