Kütahya Belediyespor’un U-14, U-16 ve U-18 takımları, Antalya Kemer’de düzenlenen basketbol turnuvasında büyük başarılara imza attı. Turnuvada İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Antalya, Aydın ve İzmir’den güçlü rakiplerle toplam 9 karşılaşmaya çıkan genç sporcular, kıyasıya mücadele etti.

U-18 ve U-16 takımları turnuvayı şampiyonlukla tamamlarken, U-14 takımı ise ikincilik derecesiyle Kütahya’yı gururlandırdı. Bu önemli başarılarla şehre dönen sporcular, hem yeteneklerini hem de takım ruhunu ortaya koyarak büyük takdir topladı.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, turnuvada üstün performans sergileyen sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.