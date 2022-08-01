Kütahya Belediyespor güreşçileri aldıkları madalyalarla Kütahya’nın adını başarıyla duyuruyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyespor bünyesindeki sporcular katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettikleri derecelerle Kütahya’nın adını başarıyla Türkiye’ye ve dünyaya duyurmaya devam ediyorlar.
28-30 Temmuz tarihleri arasında Çorum'da yapılan Grekoromen Güreş Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası Finallerinde Kütahya Belediyespor Kulübü güreşçisi Ahmet Emirhan Dursun, 62 kilogramda Türkiye ikincisi oldu.
Kulüp yönetimi yayımladığı mesajında, genç sporcunun elde ettiği başarıyı tebrik etti.
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