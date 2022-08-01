Kulüp yönetimi yayımladığı mesajında, genç sporcunun elde ettiği başarıyı tebrik etti.

28-30 Temmuz tarihleri arasında Çorum'da yapılan Grekoromen Güreş Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası Finallerinde Kütahya Belediyespor Kulübü güreşçisi Ahmet Emirhan Dursun, 62 kilogramda Türkiye ikincisi oldu.

Fredrik Midtsjö: “Galatasaray etkileyici bir kulüp”

Fredrik Midtsjö: “Galatasaray etkileyici bir kulüp”

Kütahya Belediyespor güreşçileri aldıkları madalyalarla Kütahya’nın adını başarıyla duyuruyor. KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyespor bünyesindeki sporcular katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettikleri derecelerle Kütahya’nın adını başarıyla Türkiye’ye ve dünyaya duyurmaya devam ediyorlar.

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