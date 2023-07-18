Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün, ihtiyaç duyulan mahallelerde asfalt serim çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Ziraat Mahallesinde yer alan Çınar Sokak, Çetin Sokak, Bilen Sokak ve 1. Doğru Sokakta başlattığı asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Konuyla ilgili Kütahya Belediyesinden yapılan açıklamada, “Fen İşleri Müdürlüğümüz daha kaliteli ulaşım ağı için şehrimizin her bir mahallesinde yürüttüğü asfalt serim çalışmalarını Ziraat Mahallesinde sürdürüyor. Mahallede yer alan Çınar, Çetin, Bilen ve 1. Doğru Sokakta başlatılan çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Mahallelerimizin ihtiyaçları çerçevesinde cadde ve sokaklarımızda devam eden asfalt çalışmaları ile ulaşım ağı daha konforlu ve kaliteli hale getiriliyor” şeklinde ifadelere yer verildi.