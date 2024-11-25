Kütahya Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Belediye Meclisi’nin 11 Kasım 2024 tarihli ve 310 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “2025 mali yılı ve takip eden iki yıla ait belediye bütçesinin müzakeresi” gündem maddesi ele alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2025 yılı bütçesi 5 milyar 298 milyon TL olarak AK Parti’li, MHP’li ve CHP’li üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: iha