Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışmasında Başarı Ödülü’nü aldı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışmasında Başarı Ödülü’nü aldı.

Tarihi Kentler Birliğinin 21’incisini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nın sonuçları belli oldu.

Kütahya Belediyesi Darü’l Kurra restorasyon çalışmasıyla, 34 üye belediyenin 67 projesi arasında Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışmasında Başarı Ödülü’nü aldı.

Ödülü, Kütahyalı hemşehrilerinin adına aldığını ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bu ödülü tarihi hafızası olan Tarihi Kentler Birliği’nden almanın kıymetli olduğunu söyledi. Başkan Işık, “Bu ödülün Kuruluşun ve Kurtuluşun kentine verilmesinden memnun olduk. Bir ecdat yadigarı olan Darü’l Kurra’yı ayağa kaldırdık. 450 yıllık bir eser. Dünyada ayakta kalmış nadide bir eseri yeniden canlandırmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarım ve görev alan son iki valimize de teşekkür ediyorum” dedi.