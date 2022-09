Kütahya Belediyesi toplu sünnet şöleni, kortej yürüyüşü ile başladı. Bengisu Sosyal Tesisleri’nde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çocuklara tablet hediye ederek ’hayırlı olsun’ dedi.

Kütahya Belediyesi toplu sünnet şöleni, kortej yürüyüşü ile başladı. Bengisu Sosyal Tesisleri’nde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çocuklara tablet hediye ederek ’hayırlı olsun’ dedi.

Kütahya Belediyesi’nin toplu sünnet şöleni, Kütahya Belediyesi önünde mehteran takımı gösterimi ile başladı. Belediye önünden Zafer Meydanı’na kadar gerçekleşen kortej yürüyüşünde çocuklar Başkan Işık ile birlikte yürüdü. Zafer Meydanı’nda Kütahya Belediyesi tur otobüsü ile şehir turu yapan sünnet çocukları, Bengisu Sosyal Tesislerine geldi.

Tesislerde verilen düğün yemeği programında konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya Belediyemizin geleneksel sünnet şölenine hepiniz hoş geldiniz. 2019 yılının eylül ayında ilk şölenimizi yaptık. Her yıl eylül ayında bu şöleni tekrar edelim dedik ancak, hiçbirimizin tahmin etmediği covid salgınından dolayı 2 yıl süre ile şölenimizi yapamadık. Covid tedbirleri ortadan kalkar kalkmaz şölenimizi yapmak istedik. Allah nasip ederse her yıl bu şölenimizi tekrar edeceğiz. Biz çocuklarımıza Türkiye’mizin geleceği olarak bakıyoruz. Yarınımızın geleceği olan bu çocuklarımızı en iyi şekilde, en güzel şekilde bu sünnet merasiminde buluşturmak istedik. Çocuklarımıza her şeyin en güzeli olsun. Hepsi helali hoş olsun. Çocuklarımızın elbiseleri kendilerinde kalacak. Bize inandınız ve güvendiniz. Evlatlarınızı bu toplu sünnet şölenimize getirdiniz. Anne ve babaları başta olmak üzere aile bireylerinin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Katılımlarınız için herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Işık’ın konuşmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman’ın duası ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Program, Başkan Işık’ın çocuklara hediyelerini vermesi ve eğlence ile devam etti.

Programda Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı Erdoğan Çolak, teknik heyet ve futbolcular da katılarak, çocuklara futbol topu hediye ettiler.