Kütahya Belediyesi tarafından Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği (TFSKD) ve Türkiye Futbol Antrenörler Derneği’ne (TÜFAD) yapılan ayni yardım töreninde konuşan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, “İnşallah bundan sonra da birlikteliğimiz ve desteklerimiz devam edecek” dedi.

Kütahya’da spora ve sporcuya yaptığı destekleri artırarak devam ettiren Kütahya Belediyesi, şehirde sporun gelişimine katkı sunan her oluşumu desteklemeye devam ediyor. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği (TFSKD) ve Türkiye Futbol Antrenörler Derneği’ne (TÜFAD) Kütahya Belediyesi tarafından ayni yardım yapıldı ve derneklere üye 380 kişiye eşofman takımı desteği sağlandı.

Derneklere yapılan Ayni Yardım Töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Futbol, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de şehrimizde de cazibesi çok fazla olan ve dolayısıyla bileşen sayısı çok olan bir spor dalı. Sizler olmasanız, Türkiye’nin en iyi sporcusunu, en iyi hocasını getirseniz, en iyi taraftarını getirseniz oradan bir ahenk çıkmaz. Kurumsallaşma ve ülkenin ya da şehrin tanıtımında daha üst seviyelere çıkabilmek için spora verdiğiniz desteğin herkes tarafından bilindiğini biliyoruz. Biz de belediyemiz olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana gerçekten çok zor dönemler geçirmemize rağmen çünkü geldik daha altı ay olmadan pandemi süreci başladı. İki yıl boyunca kimse evinden dışarıya çıkamadı ama hayat devam ediyor, vatandaşımıza hizmetlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Biz onlarda en ufak bir kısıntıya gitmeden hem görevimizi yaptık hem de o zor süreçte ilgi alanımız ve önceliklerimiz değişti. Esnaf Odaları Birlik Başkanımız ziyarete gelmişti o dönemde ve ağladığına şahit oldum. Dedi ki; Daha düne kadar veren eldik, şimdi alan el durumuna düştük, esnaflarımıza yardımcı olmamızı istedi. Yıllardır bu işin başındayım ilk kez böyle bir şey yaşıyorum ve çaresizim dedi. Vatandaşlarımıza ilave olarak yaklaşık 3 bin esnafımıza yardımda bulunduk. Bir yıl sonra geçmedi yine yardımda bulunduk. Yani o günlerden bu günlere

Dolayısıyla spor ve benzeri birçok etkinlik o zaman hiç gündemimizde değildi ama normal hayat içerisinde spor da var, diğer işlerimiz de var” ifadelerini kullandı.

“Desteklerimiz devam edecek”

Seçim öncesi böyle bir talep geldiğini bana iletti arkadaşlarımız. Abdullah başkanımız da öyle bir sözümüz var deyince sözümüzü yerine getireceğiz elbette. Nasip bugüneymiş. İnşallah bundan sonra da birlikteliğimiz ve desteklerimiz yine devam edecek. Spor özellikle futbol olarak bizleri yormuş olsa da onun sayesinde kazandığımız dostlukları artı olarak görüyoruz. Sizlerle kaynaşmanın yolu oradan geçti. Sizler olmasaydınız, Belediye Kütahyaspor olmasaydı belki birçoğunuzu tanımayacaktık. Şimdi onun sayesinde spor ile ilgili birçok kesimle tanışmanın dışında şehir dışına çıktığımızda da başka illerdeki bu camianın insanlarıyla tanışıyoruz. Karşılıklı etkileşim, iletişim ve dostluklar gelişiyor. İşte sporun da güzel yanı bu. Belki istediğinizi alamıyorsunuz, üzülüyorsunuz ama dostlukların pekişmesi için spor olmazsa olmaz. Şehrimizde spora hizmet verenler başta olmak üzere sporla ilgilenen gençlerimize, çocuklarımıza ciddi destekler veriyoruz. Şu anda Kütahya Belediyespor Kulübümüzün bünyesinde en son 17 branşımız vardı. Burada yaklaşık bin 600’e yakın lisanslı sporcumuz var. Belediye Kütahyaspor Kulübümüzde de futbolla ilgili A Takımın dışında yine bin 100’e yakın lisanslı sporcumuzu ekleyince 2 bin 700’e yakın sporcumuz var. Bunların içerisinde milli sporcularımızdan tutun, ulusal ve uluslararası yarışmalarda şehrimizin göğsünü kabartan, madalyalar alan sporcularımız var. Bu şehrimizin zenginliği. Şehrimize değer katan kim varsa biz orada olmak zorundayız. Aksi halde bir iddiamız olamaz. Abdullah Başkanımız ve Spor İşleri Müdürlüğümüz bu alanda yapılan çalışmaların emektarları. Onlara teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir ortamda bizleri bir araya getiren siz değerli dostlarımıza, hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonra da zaman zaman bir araya gelip bazı konuları daha detaylı tartışma imkânı bulabiliriz. Biz, sizlerin yaptığı işin önemini biliyoruz, şehrimize değer kattığınızın farkındayız. Bizler için en önemli özellik; şehrimize değer mi katıyor, değersizleştiriyor mu? Benim için ölçü kriteri bu. Sizler değer katansınız. Katılım sağladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği (TFSKD) ve Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Başkanları da, verilen değer ve yapılan destekler için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkürlerini iletti.