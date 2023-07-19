Kütahya Belediyesinin refüj ve alanlarda çiçek dikimi, tüm yeşil sosyal alanlarda bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte peyzaj çalışmalarına ağırlık veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan refüj ve alanlarda çiçek dikimi çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler şehrin peyzaj alanında görüntüsünü daha farklı noktalara taşıyacak, Kütahya’nın iklimine uygun çiçek dikimlerini gerçekleştirirken, diğer taraftan da dikimi yapılmış olan çiçeklerin çapalama işlemlerini yapıyor. Aynı zamanda Kütahya genelinde park ve yeşil alanları çok daha sağlıklı ve konforlu bir hale getirmek adına bakım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak yapan ekipler parklarda, yol kenarlarında, oyun alanlarında ve tüm yeşil sosyal alanlarda çim biçme çalışmalarını sürdürüyor.