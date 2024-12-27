Kütahya Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sıfır atık anlayışını topluma kazandırmak amacıyla Abdurrahman Paşa İlkokulu’nda bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, öğretmenler ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Eğitim kapsamında, sıfır atık bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazanılmasının önemi vurgulanırken, evde, okulda ve sosyal hayatta sıfır atık ilkelerinin nasıl uygulanabileceği detaylı bir şekilde aktarıldı.

Etkinlikte, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm süreçleri hakkında bilgi verilirken, Kütahya Belediyesi’nin “Sıfır Atık Market” ve “Mobil Atık Getirme Merkezi” gibi projeleri tanıtıldı. Ayrıca, atık türlerinin çevreye olan olumsuz etkileri üzerinde durularak doğaya duyarlı bir yaşam için farkındalık oluşturuldu.

Kütahya Belediyesi, sürdürülebilir bir çevre hedefi doğrultusunda bu tür eğitim çalışmalarını farklı okullarda yaygınlaştırmayı planlıyor.