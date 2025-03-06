Kütahya Belediyesi, şehirde sağlıklı ve hijyenik bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla kışlak mücadelesi kapsamında kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında kanal sisleme ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, sinek, böcek ve kemirgenlerin üreme alanlarını hedef alarak zararlı popülasyonunu kontrol altında tutmayı amaçlıyor. Özel yöntemlerle gerçekleştirilen bu uygulamalar, şehrin dört bir yanında periyodik olarak devam ediyor.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı önlemleri artırarak, daha yaşanabilir bir şehir için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.