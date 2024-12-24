Kütahya Belediyesi toplumu sıfır atık bilinciyle buluşturmak ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, “Sıfır Atık” konulu bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından verilen eğitim öğretmenler, özel öğrenciler ve ailelerin ilgisiyle karşılandı. Eğitimde, sıfır atık bilincinin genç yaşta kazandırılmasının önemi vurgulanırken, evde, okulda ve sosyal alanlarda sıfır atık ilkelerine uygun davranışların nasıl uygulanacağı, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm sürecinin detayları aktarıldı.

Kütahya Belediyesine ait Sıfır Atık Market ve Mobil Atık Getirme Merkezi gibi projeler de tanıtılarak öğrenci ve veliler bilgilendirildi. Atık türlerinin çevreye verdiği zararlar ve doğaya olan etkileri üzerine farkındalık oluşturuldu.

Kütahya Belediyesi tarafından, sürdürülebilir bir çevre hedefi doğrultusunda düzenlenen eğitimlerin farklı okul ve topluluklarda gerçekleştirilmeye devam edileceği belirtildi.