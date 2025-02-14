Kütahya Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sıfır atık anlayışını topluma kazandırmak amacıyla okullarda düzenlediği eğitim programlarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Cahit Zarifoğlu İlkokulu ile Ticaret Borsası Bölcek İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleştirilen "Sıfır Atık" konulu eğitim, öğretmenler ve öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Eğitimde, sıfır atık alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemi vurgulanırken; evde, okulda ve sosyal yaşamda sıfır atık ilkelerinin nasıl uygulanabileceği, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm süreçleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca, Kütahya Belediyesi’nin çevre projeleri ve çalışmaları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Atık türlerinin çevreye verdiği olumsuz etkiler üzerinde de duran yetkililer, doğaya duyarlı bir yaşam için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.