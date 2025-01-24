Kütahya Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve çocuklara sıfır atık anlayışını erken yaşta kazandırmak amacıyla önemli bir eğitim programı düzenledi. Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi’nde gerçekleştirilen “Sıfır atık” eğitimi, miniklerden büyük ilgi gördü.

Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde, sıfır atık ilkeleri, atık türleri ve geri dönüşüm süreci detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca, atıkların çevreye olan olumsuz etkileri vurgulanarak, çocuklara atıkları doğru şekilde ayrıştırma konusunda hem teorik bilgiler aktarıldı hem de uygulamalı etkinlikler düzenlendi.

Kütahya Belediyesi, sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturmak amacıyla eğitim çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.