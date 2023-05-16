Kütahya Belediyesi ile Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı arasında kültür, sanat ve sosyal faaliyetler çerçevesinde iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol gereği; Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Akademisi eğitimcileri ve icra topluluklarının şefleri tarafından Kütahya L tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan tutuklu ve hükümlülere kültür ve sanat alanında eğitimleri içeren etkinlikler düzenlenecek.

Bu çerçevede ilk etapta tiyatro çalışmalarına başlanacak ve haftanın iki günü Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Akademisi icra topluluklarından Tiyatro Topluluğu hocaları, tutuklu ve hükümlülere tiyatro eğitimi verecekler ve zaman içerisinde eğitim alan tutuklu ve hükümlülerin rol aldığı tiyatro oyunları çıkarılacak.