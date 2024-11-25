Kütahya Belediyesi, kış mevsimiyle birlikte etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla karla mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda kar küreme ve temizleme çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için yoğun çaba harcayan ekipler, vatandaşların güvenli şekilde hareket edebilmesini sağlamak için titizlikle çalışıyor.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, karla mücadele faaliyetlerinin kar yağışı süresince aralıksız devam edeceğini belirtti. Belediye ayrıca, vatandaşlardan, muhtemel buzlanma ve kar birikintilerine karşı dikkatli olmalarını istedi.