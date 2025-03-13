Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Belediye Başkan Yardımcıları Haşim Ertekin, Kemalettin Ekici ve Osman Ortaçlı’nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların coşkusu ve vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti. Kütahya Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen yarışmada Mihriban Kocagöbek birinci, Hatice Karaca ikinci, Ayşen Şahin üçüncü olurken, Gülcan Özdemir ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Dereceye giren öğrencilere bisiklet, gitar ve sürpriz hediyeler takdim edildi.

Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, İstiklal Marşı’nın milletimizin bağımsızlık ruhunu yansıtan en büyük eserlerden biri olduğunu vurgulayarak, yarışmaya katılan tüm öğrencileri cesaretleri ve emekleri için tebrik etti.

Program, ödül töreninin ardından sona erdi.