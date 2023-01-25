Kütahya Belediyesi’nin, ’Hilal Bebek Taksi’ projesi hayata geçirildi.

Kütahya Belediyesi’nin, ’Hilal Bebek Taksi’ projesi hayata geçirildi.

Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden telefon veya mesajla talep edilecek araç ile vatandaşlara ücretsiz doğum sonrası bebeğin ihtiyacı olacak malzemelerin bulunduğu çantanın hediye edildiği belirtildi.

Projeyi hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya’mızda bir ilki daha yaşamanın onurunu hep birlikte sizlerle paylaşıyoruz. Kütahya’mızda Hilal Bebek Taksi uygulamasına başladık. Hastanede doğum yapan yardıma muhtaç veya ihtiyacı olan araç talebinde bulunan her hemşehrimize, bebeğini evine teslim etmek, ailesiyle birlikte onları mutlu günlerinde yalnız bırakmamak için bu uygulamaya başlıyoruz. Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz olarak bu ve benzeri sosyal sorumluluk projelerinde Türkiye’ye örnek olan tüm çalışma arkadaşlarımı da müdüre hanım başta olmak üzere ayrı ayrı tebrik ediyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Bir ilke daha imza atmanın hem onurunu yaşıyoruz hem de böyle hayırlı bir hizmetin gerçekten karşılığının ileride ve öbür dünyada emeği geçenlere çok büyük bir lütuf olarak geri döneceğine inandığımız için bu uygulamayı başlattık. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.