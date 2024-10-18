Kütahya Belediyesi ve Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Mahallede Aile Atölyesi Projesi, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerle devam ediyor.

75.Yıl, Dumlupınar, Yunusemre, Zafertepe, 100. Yıl ve Hacıazizler mahallelerinden katılan vatandaşlarımızın ilgisiyle gerçekleşen programda, uzman eğitmenler aile yaşam becerileri üzerine önemli bilgiler sundu.

Günlük hayatta karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin paylaşıldığı eğitimler, katılımcıların merak ettiği sorulara yanıt bulmasına imkan sağladı.

Mahalle muhtarlarının da etkinlikte yer aldığı programda, çocuklar için düzenlenen eğlenceli aktiviteler ve sürpriz hediyeler büyük ilgi gördü. İkramlar eşliğinde, çocuklar keyifli vakit geçirirken aileler de faydalı bilgiler edinme fırsatı yakaladı.